Продолжается расследование уголовного дела о 12-летней девочке, захлебнувшейся в бассейне Турции.

Продолжается расследование уголовного дела о 12-летней девочке, захлебнувшейся в бассейне Турции.
Бассейн, в котором захлебнулась девочка. Скриншот: @sunhillhotels/ Instagram

Следственные органы СК РФ по Ленобласти продолжают расследовать дело о происшествии с несовершеннолетней петербурженкой в Турции.

В связи со смертью 12-летней Алисы из Петербурга, которая захлебнулась в бассейне отеля Sunhill в турецком Бодруме, правоохранительные органы переквалифицировали уголовно дело на «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Согласно версии следствия, эта трагедия произошла из-за сотрудников отеля, которые не обеспечили надлежащее технически-исправное состояние плавательного бассейна, пригодное для его безопасного использования. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

В компетентные органы Турции направлен запрос о правовой помощи, в рамках которого будет произведено изъятие необходимой документации. Устанавливаются лица, чьи бездействия привели к гибели ребенка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге состоялась церемония прощания с погибшей в Турции девочкой.

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