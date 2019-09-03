В Петербурге состоялась церемония прощания с погибшей в Турции девочкой

Тело захлебнувшейся в бассейне турецкого отеля 12-летней девочки перевезли в Петербург 1 сентября. Сегодня, 3 сентября, с ней попрощались.

Прощание с 12-летней Алисой, которая погибла спустя десять дней комы, состоялось сегодня в Петербурге. Об этом рассказал отец девочки.

Напомним, рука петербурженки застряла в сливной трубе бассейна турецкого отеля Sunhill в Бодруме. Достать ребенка из воды удалось лишь спустя десять минут. Девочка впала в кому, российские и турецкие врачи боролись за ее жизнь десять дней. Однако, несмотря на все усилия, Алиса скончалась 28 августа.

Ранее GazetaSPb сообщала, что тело погибшей в Турции девочки привезли в Петербург. В Петербург доставили тело девочки, погибшей после несчастного случая в бассейне на отдыхе в Турции. Самолет авиакомпании Turkish Airlines прилетел утром 1 сентября.