Тело погибшей в Турции девочки привезли в Петербург

В Петербург доставили тело девочки, погибшей после несчастного случая в бассейне на отдыхе в Турции. Самолет авиакомпании Turkish Airlines прилетел утром 1 сентября.

Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково. В Петербург регулярный рейс ТК 3242, которым возвращалась семья погибшей, прибыл около семи утра.

Ранее отец девочки Андрис Лейкцис рассказал на своей странице «ВКонтакте» о скором отправление.

«Собираем вещи. В восемь вечера нас забирают из гостиницы и едем в аэропорт», — сообщил он.

Напомним, 18 августа 12-летнюю девочку из Петербурга засосало в трубу на дне бассейна в отеле Sunhill в Бодруме. В воде она провела, по разным данным, от пяти до десяти минут. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. После десяти дней комы она скончалась. О её смерти 28 августа сообщил отец.