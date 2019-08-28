Пострадавшая в бассейне в Турции девочка умерла

О смерти пострадавшей в бассейне девочки рассказал её отец. Фото: pixabay.com

О смерти пострадавшей в бассейне девочки рассказал её отец. Фото: pixabay.com

Пострадавшая в турецком Бодруме 12-летняя Алиса из Петербурга скончалась. О смерти девочки рассказал её отец.

Петербурженка умерла после десяти дней комы. Смерть наступила в начале четвертого 28 августа.

«Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше», — написал отец девочки Андрис на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 18 августа девочку засосало в трубу на дне бассейна в отеле Sunhill в Бодруме, где она отдыхала вместе с семьей. В воде она провела, по разным данным, от пяти до десяти минут. Вытащить ребенка из бассейна удалось только, сломав трубу.

Девочка была госпитализирована. Состояние её оценивалось как тяжелое. Родители пострадавшей приняли решение не перевозить её в Россию и оставить на лечение в госпитале Турции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по возвращению в Петербург девочку планировали направить в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса.