Пострадавшую в Турции девочку пока не будут перевозить в Петербург

Родители девочки решили не рисковать, она останется в Турции, пока состояние не улучшится. Фото: pixabay

Родители девочки решили не рисковать, она останется в Турции, пока состояние не улучшится. Фото: pixabay

Родители захлебнувшейся в бассейне отеля Sunhill в турецком Бодруме 12-летней петербурженки приняли решение оставить ребенка на лечение в госпитале Турции. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Находящиеся сейчас в Бодруме петербургские медики рассказали, что у девочки началась субфебрильная лихорадка. По их словам, ее транспортировка на родину могла вызвать ряд осложнений. Родители девочки решили не рисковать, она останется в Турции, пока состояние не улучшится.

По возвращению в Петербург, городские власти направят пострадавшую в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса, где семье окажут всю необходимую медицинскую и социальную помощь.

Ранее Gazeta.SPb бо, что отец пострадавшей в Турции девочки рассказал о её состоянии.