В Ленобласти обнаружили остатки старинного судна

Археологи считают, что судно построили в 18 или 19 веке. Фото: ЛенТВ24

Археологи считают, что судно построили в 18 или 19 веке. Фото: ЛенТВ24

Историки считают, что на нем доставляли кирпичи с завода в город.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Обо всем рассказали жители поселка имени Свердлова в разговоре с телеканалом «ЛенТВ24».

Кирпичный завод имени Пирогова работал больше века назад. На его месте решили сделать глубокий котлован, подвал, цокольный этаж и углубиться вниз. В результате обнаружили остатки старинного судна, которые показали эксперту по морской археологии.

Пётр Сорокин, заместитель директора НИИ культурного и природного наследия, отметил, что оно, скорее всего, использовалось для перевозки грузов в 18 или 19 веке. Возможно, на нем доставляли кирпичи в город.

Видео: ЛентТВ24

На данный момент артефакт передали в исторический музей Усть-Ижоры, чтобы он стал частью экспозиции.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Копорье подведут итоги археологических раскопок. В этом году лагерь проводил раскопки около крепости в Тайцах, где был найден фундамент «Храма солнца.