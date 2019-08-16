В Копорье подведут итоги археологических раскопок

В Копорье подведут итоги археологических раскопок
Вторая смена лагеря стартовала 22 июля. Фото: «Копорская крепость и деревня Ломаха»/ВК

В крепости Копорье подведут итоги II международного волонтерского археологического лагеря. Пресс-тур к памятнику русского зодчества пройдет сегодня, 16 августа.

В мероприятии будут участвовать директор Музейного агентства Ленобласти Леся Колесникова, руководитель кампуса Инна Климова, а также зампред ВООПиК региона и сотрудники ИИМК РАН.

Вторая смена лагеря стартовала 22 июля. Работы велись в две смены, в каждой из команд было по 24 человека. Волонтеры работали совместно с профессиональными археологами и обучились азам этой работы на практике.

В этом году лагерь проводил раскопки около крепости в Тайцах, где был найден фундамент «Храма солнца.

Ранее в GazetaSPb сообщали о начале масштабной реставрации в крепости.

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