В Приморском районе из жилого дома эвакуировали людей

20 человек покинули жилье из-за пожара в трёхкомнатной квартире.

Все случилось вечером 4 сентября в Приморском районе Санкт-Петербурга. Подробностями инцидента поделились очевидцы в социальных сетях, а также пресс-служба Главного управления МЧС России по городу. Квартира загорелась на Аэродромной улице в доме номер 21. Пожарных вызвали на место происшествия после семи часов вечера.

Они эвакуировали из здания 20 человек и приступили к ликвидации возгорания – на все у них ушло около двух часов. В тушении принимали участие 15 спасателей и три единицы спецтехники. Огнем было охвачено 12 квадратных метров в трехкомнатной квартире. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Гатчине после пожара нашли останки человека. По предварительным данным, они принадлежат 80-летней пенсионерке. Пока непонятно, как именно все произошло.