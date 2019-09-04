Двух подросток подозревают в планировании теракта в школе

Они хотели устроить стрельбу в уральском учебном заведении на день знаний.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Два мальчика планировали устроить теракт в школе в городе Кушве на первое сентября. Они готовились к преступлению, обсуждая планы в социальных сетях. Сотрудникам правоохранительных органов удалось прочесть переписку подростков и предотвратить страшную трагедию. Несовершеннолетних задержали, в отношении них возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц.

Напоминаем, что подобный инцидент произошел к Керчи – в колледж пришел студент и устроил стрельбу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ульяновский подросток убил всю семью, а потом и себя. Также уточняется, что все действия были совершены при помощи топора, — на телах убитых обнаружено множество колото-рубленных ран. После всего содеянного подросток покончил с собой.