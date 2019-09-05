В Китае из-за промоакции в ТЦ пострадали 16 человек

Люди столпились у входа и получили травмы, когда двери торгового центра открылись.

Об этом стало известно 4 сентября. Обо всем сообщают РИА Новости.

Все случилось в одном из торговых центров китайской провинции Сычуань. Люди пришли к торговому центру, чтобы занять очередь – они толпились с раннего утра. Они хотели принять участие в рекламной акции, что и стало причиной инцидента. Когда толпа хлынула внутрь ТЦ, некоторые получили травмы. Врачи, прибывшие на место происшествия, обнаружили 16 пострадавших с повреждениями различной степени тяжести. Их госпитализировали, чтобы оказать помощь. Один из них совсем плох, уверяют сотрудники правоохранительных органов.

Торговый центр после происшествия закрыли, полиция проводит проверку. Нескольких людей пришлось задержать.

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