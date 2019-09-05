«Макдоналдс» и Сбербанк планируют открыть общие точки в Петербурге

&#171;Макдоналдс&#187; и Сбербанк планируют открыть общие точки в Петербурге
Точки "Макдоналдс" могут появиться в зонах ожидания отделений Сбербанка. Фото: https://pixabay.com/

Компании подписали соглашение о партнерстве. Теперь в петербургских отделениях главного банка страны могут появится точки с фастфудом.

На данный момент организации разрабатывают возможности совместного развития цифровой экосистемы, а также программ лояльности. Сферы взаимодействия впоследствии будут расширяться. По информации АБН, «Макдоналдс» и Сбербанк обсуждают возможности кооперации точек быстрого питания и банковских отделений. Новшества планируют вводить не только в СанктПетербурге, но и в столице.

Как заявил генеральный директор «Макдоналдс» в России, синтез компаний и внедряемые инновации осуществляются «во благо миллионов россиян«, каждый день посещающих обе организации.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что рекламную компанию «Макдоналдса» ждет штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей за ошибку в рекламной акции.

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