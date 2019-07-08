«Макдоналдс» может получить штраф в полмиллиона из-за шестирублевого соуса

. В рекламе соус присутствует в составе набора, но по факту его пришлось оплачивать отдельно за 6 рублей. Фото: pixabay

. В рекламе соус присутствует в составе набора, но по факту его пришлось оплачивать отдельно за 6 рублей. Фото: pixabay

Рекламную компанию «Макдоналдса» ждет штраф в размере от 100 до 500 тыс рублей за ошибку в рекламной акции.

Стало известно, что некий гражданин приобрел в ресторане «Макдоналдс» , находящемся в «МЕГА Парнас», обед «МакКомбо» стоимостью в 155 рублей. В рекламе соус присутствует в составе набора, но по факту его пришлось оплачивать отдельно за шесть рублей. Так, в рекламе отсутствует часть существенной информации для потребителя, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу выявило нарушение в жалобе заявителя на компанию и установило нарушение по ч. 7 ст. 5 «Закона о рекламе».

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