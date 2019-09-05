На выходных в Ленобласти ожидаются грозы и ветер

6 сентября, в пятницу, в Ленинградской области ожидаются грозы, местами скорость ветра достигнет 14 м/с.
Главное управление МЧС России по ЛО сообщает о надвигающейся непогоде и высокой вероятности появления чрезвычайных ситуаций в ближайшие выходные.
Так, в пятницу 6 сентября ожидаются сильные грозы с порывами ветрами, скорость которых в некоторых районах составит до 14 м/с. Утром 7 и 8 сентября синоптики прогнозируют туман.
Поскольку туман на дороге может спровоцировать возникновение аварийных ситуаций, сотрудники МЧС рекомендуют не планировать поездки на природу или прогулки в лесу. Также 6 сентября есть вероятность образования природных очагов возгорания, которые могут перерасти в крупные пожары.
Ранее GazetaSPb сообщала о том, что погода в Петербурге достигла рекорда.