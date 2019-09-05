Пенсионера госпитализировали после ДТП на проспекте Ветеранов

Мужчина угодил под колеса автомобиля, которым управлял гражданин Узбекистана.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Новостью поделились в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на проспекте Ветеранов недалеко от дома номер 69. Пенсионер переходил дорогу вне регулируемого пешеходного перехода, когда на него наехал «Хендай». За рулем сидел водитель 1992 года рождения. Пострадавшему вызвали карету скорой помощи, пенсионера увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что виновник аварии – уроженец Узбекистана, который получил права у себя на родине. Его временная регистрация закончилась еще второго сентября.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что под колеса автомобиля попал трехлетний мальчик во Всеволожске. Водитель автомобиля «Фольксваген» не заметил выбежавшего на дорогу малолетнего ребенка и наехал на него.