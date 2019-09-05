Под колеса автомобиля попал трехлетний мальчик во Всеволожске

Под колеса автомобиля попал трехлетний мальчик во Всеволожске
Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Фото: baltphoto/ Андрей Пронин

Водитель автомобиля «Фольксваген» не заметил выбежавшего на дорогу малолетнего ребенка и наехал на него.

ДТП с участием автомобиля «Фольксваген» и трехлетнего мальчика, уроженца Узбекистана, произошло на Колтушском шоссе во Всеволожске в среду, 4 сентября. Согласно данным пресс-службы ГИБДД, водитель не успел вовремя затормозить, когда на проезжую часть внезапно выбежал ребенок, в результате чего на него был совершен наезд.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас он находится в реанимации с серьезными травмами головы и груди.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Парнасе водитель Fiat сбил на зебре девушку. Авария произошла около двух часов дня возле дома 8 по улице Федора Абрамова.

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