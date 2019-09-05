На Парнасе водитель Fiat сбил на зебре девушку

Экстренные службы подъехали на место происшествия в течение пяти минут. Фото: vk.com/spb_today

Экстренные службы подъехали на место происшествия в течение пяти минут. Фото: vk.com/spb_today

Днем 5 сентября в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и пешехода, обошлось без жертв.

Авария произошла около двух часов дня возле дома 8 по улице Федора Абрамова. Водитель автомобиля «Фиат» сбил девушку, переходившую проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Фотографии с места ДТП опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, экстренные службы подъехали на место происшествия в течение пяти минут. Пока неизвестно, насколько сильно пострадала девушка. Однако, судя по фотографиям, она не получила серьезных травм. Все обстоятельства уточняются.

Участники группы рассказали в комментариях, что пешеходный переход, где была сбита девушка, «очень неприятный, как для пешеходов, так и для водителей».

Ранее GazetaSPb сообщала, что иномарка сбила бабушку на тротуаре в Московском районе.