Иномарка сбила бабушку на тротуаре в Московском районе

Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавшая. Фото: vk.com/spb_today

Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавшая. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с участием «Киа Рио» и пешехода произошло возле дома 12 по Пулковской улице в Московском районе Петербурга.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел днем 4 сентября в Московском районе. Водитель синего автомобиля «Киа Рио» совершил наезд на пожилую женщину, которая шла по тротуару. Фотографии с места дорожно-транспортного происшествия появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По снимкам заметно, что на иномарке остались небольшие вмятины, а пострадавшая бабушка сидит на тротуаре с сумками. Вокруг женщины собрались прохожие, которые помогли женщине.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавшая. Очевидцы отметили, что водитель предпринял попытку скрыться, после того, как сбил пешехода.

Ранее GazetaSPb сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на пешехода на М-10.