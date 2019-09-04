Возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на пешехода на М-10

Во вторник, 3 сентября, на трассе в Тосненском районе Ленобласти грузовик наехал на пешехода в зоне перехода, пострадавший скончался.

Как сообщала ранее GazetaSPb, смертельное ДТП произошло утром 3 сентября на 603 км трассы М-10 в районе населенного пункта Трубников Бор. Грузовик «Ивеко», за рулем которого находился 51-летний водитель, сбил 58-летнего мужчину, перебегавшего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Polo сбил пешеходов после столкновения с такси на Парнасе. Машина вылетела на тротуар и снесла светофор на одном из переходов, подъехали две “Реанимации”.