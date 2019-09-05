Милонов пожаловался на траты во время сборов детей в православную гимназию

Милонов пожаловался на траты во время сборов детей в православную гимназию
Милонов отправил троих детей в школу. Фото: Baltphoto

Депутату пришлось потратить 100 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем парламентарий рассказал Агентству городских новостей «Москва». Депутат Госдумы Виталий Милонов отправил в этом году в православную гимназию троих детей. На все нужды ушло около ста тысяч рублей, он назвал расходы «адскими».

Дело в том, что ребятам нужна специальная форма для посещения учебного заведения. Милонов заказал по два комплекта, так как она дети быстро пачкаются, а стирать вещи часто нельзя.

«Что греха таить, собрать каждого ребенка в школу мне стоило где-то 30 тысяч рублей»,

— поделился чиновник.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что траты на сборы ребенка к школе выросли в 2 раза за 2 года. Сумма расходов в 2019 году достигла почти 27 тысяч рублей, сообщили эксперты ВЦИОМ 28 августа, опросившие 1600 совершеннолетних россиян. В 2017 году расходы составляли лишь 12,7 тысяч рублей.

виталий милонов депутат сборы в школу
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аналитик ЦРУ признался, что Путин знал о готовящихся 11 сентября терактах
Эрдоган грозит Европе наплывом сирийских беженцев
Матч «Зенит» – «Спартак» посмотрели рекордное ...
Милонов пожаловался на траты во время сборов детей в православную гимназию
Путин прокомментировал отказ Японии от выдачи виз крымчанам
Пенсионера госпитализировали после ДТП на проспекте Ветеранов
Скончался ленинградский скульптор Константин Симун
В Ленобласти на полигоне прошли российско-сербские военные учения