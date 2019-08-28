Траты на сборы ребенка к школе выросли в 2 раза за 2 года

Сумма расходов в 2019 году достигла почти 27 тысяч рублей.

За 2 года россияне стали в 2 раза больше тратить на подготовку ребенка к школе. Чаще всего за последние 5 лет им приходилось самостоятельно платить за учебники.

Сумма расходов в 2019 году достигла почти 27 тысяч рублей, сообщили эксперты ВЦИОМ 28 августа, опросившие 1600 совершеннолетних россиян. В 2017 году расходы составляли лишь 12,7 тысяч рублей. На форму, к примеру приходится трать примерно 13,4 тысячи рублей — в эту сумму включены спортивная форма и сменная обувь. Рюкзак доходит в стоимости до 3 тысяч рублей.

Респонденты стали чаще оплачивать учебники и методички — 26% опрошенных признали, что им пришлось платить за книжки, тогда как в 2013 году процент составлял лишь 18%. За школьную форму заплатили 24% респондентов и еще 18% оплачивали ремонт учебных помещений.

Ранее GazetaSPb сообщила, что, по оценкам других экспертов, в Петербурге ребенка в школу можно собрать за 3 тысячи рублей.