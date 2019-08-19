Собрать ребенка в школу в Петербурге стало дороже

До начала учебного года осталось меньше двух недель. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

До начала учебного года осталось меньше двух недель. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Больше всего стоит рюкзак, но чаще всего детям нужна форма.

До начала учебного года осталось меньше двух недель. В среднем сбор ребенка в школу в Петербурге обойдется родителям в 3 тысячи рублей.

Средний чек в 2019 году вырос на 4% и составил 3041 рубль, сообщили GazetaSPb эксперты “Авито” 19 августа. Дороже всего обходится рюкзак, но чаще всего детям нужна форма.

На новый рюкзак в Северной столице уйдет в среднем 1486 рублей, а форма стоит около 1213 рублей — это и есть главные траты в списке. Пенал стоит около 343 рублей. Спрос на школьную форму в Петербурге вырос на 22%, а вот средняя цена на нее почти не изменилась.

Средняя цена на “набор школьника” по России составила 2619 рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что новая школа в Московском районе Санкт-Петербурга откроется 1 сентября.