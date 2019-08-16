Новая школа в Московском районе откроется 1 сентября

835 детей смогут обучаться в новом заведении.

На проспекте Космонавтов 59 откроет свои двери новая школа. 1 сентября вступит в силу разрешение Службы Государственного строительного надзора на эксплуатацию здания.

Как сообщалось ранее, школа должна была вступить в эксплуатацию только в конце 2019 года, но строительство набрало темпы. Поэтому сотни петербургских школьников уже в сентябре начнут учебу в новом месте.

Комитет по строительству Санкт-Петербурга подчеркивает, что новое здание построено и оснащено всем необходимым в соответствии с самыми с современными стандартами и требованиями для образовательных учреждений.

Ранее GazetaSPB сообщила о предложении сделать общественные туалеты рядом с музеями бесплатными.