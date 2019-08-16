Минстрою предложили сделать туалеты рядом с музеями бесплатными

Общественных туалетов в стране станет больше. Фото: Pixabay

Общественных туалетов в стране станет больше. Фото: Pixabay

Предложение выдвинул депутат законодательного собрания Ленобласти.

Владимир Петров выступил инициатор отмены платы за использование общественных туалетов. Депутат уже направил письмо с предложением главе Министерства строительства Владимиру Якушеву.

Главная идея – разработка нормы минимального количества общественных туалетов в крупнейших российских городах. А также разрешение сделать туалетные комнаты рядом с музеями бесплатными, как сообщает РИА Новости.

Помимо этого в своем письме член законодательного собрания Ленинградской области отметил, что в летний период ему поступает огромное количество писем от россиян с жалобами о нехватке общественных туалетов.

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