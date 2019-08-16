Более 1000 нелегальных мигрантов отправлены на родину

Федеральная служба судебных приставов назвала чисто депортированных.

Федеральная служба судебных приставов сообщает о множественных департациях нелегально находившихся на территории Санкт-Петербурга иностранных граждан.

Представлены данные за последние семь месяцев. Так, выявлено, что из всех наибольшее число «нелегалов» составили граждане Узбекистана и Таджикистана.

Также рассказывается о выселении из города приезжих из Индии, Камеруна, Нигерии, Египта и Алжира.

Напомним, что наказанием за незаконное пересечение границы и пребывание на территории Российской Федерации является запрет на повторный въезд в течение пяти лет.

Ранее GaetaSPB сообщила о мнении Ричарда Гира по поводу мигрантов из Средиземноморья.