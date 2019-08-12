Ричард Гир заявил, что спасенные люди из Средиземного моря не мигранты, а беженцы

Американский актер Ричард Гир был замечен на Средиземном море, где был участников операции по спасению. Актер помогал в снятии нелегальных мигранттов с лодок, на которых они направлялись к европейским берегам.

Граждане Судана пытались переплыть воды Средиземного моря. Около восьмидесяти человек среди них в минувшие выходные удалось спасти.

Ричард Гир после произошедшего дал интервью на на острове Лампедуза, в котором подчеркнул, что спасенные люди, по его мнению, не мигранты, а беженцы. Актер также отметил, что они были вынуждены бежать от условий в которых пребывали.

Ранее GazetaSPb сообщала об участии Ричарада Гира в спасательной операции, а также о количестве мигрантов. Голливудский актер заявил, что Америка и ее глава несправедливо относятся к беженцам.