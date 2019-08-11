Актер Ричард Гир спасает беженцев в Средиземном море

Италия предложила забрать нелегалов в Голливуд.

Ричард Гир спасает беженцев в Средземно море. Сначала актер вошел в число участников спасательной операции у берегов Ливии: актер помогал снимать беженцев с резиновых лодок и пересаживать их на судно Ocean Viking. После этого Гир присоединился к нелегалам на испанском судне Open Arms, которое Италия не пускает в свои территориальные воды.

На борту корабля находятся 160 мигрантов, Гир прибыл туда в пятницу, сообщает BBC News. Министр внутренних дел Италии предложил Гиру забрать мигрантов с собой в Голливуд.

Сам Гир заявил, что правительства Италии и США должны перестать демонизировать мигрантов. Он заявил, что Америка и ее лидер Дональд Трамп несправедливо относятся к беженцам из Гондураса, Сальвадора, Мексики и другим странам Южной Америки.

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