В Выборгском районе машину снесла светофор

Возможно, движение на участке дороги будет затрудненно. Пешеходам и автомобилистам стоит быть внимательнее.

Все случилось сегодня, 5 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, а также сайт «Мегаполис». ДТП произошло на перекрестке проспекта Энгельса с улицей Михаила Дудина. Мужчина за рулем «Хендая» наехал на светофор, который после столкновения упал. В результате пострадал не только столб, но также машина, а вот автомобилист остался цел и невредим. Он вызвал сотрудников ГИБДД.

Петербуржцам стоит иметь в виду отсутствие светофора, так как это может стать причиной увеличения количества аварий и различных инцидентов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пенсионера госпитализировали после ДТП на проспекте Ветеранов. За рулем сидел водитель 1992 года рождения. Пострадавшему вызвали карету скорой помощи, пенсионера увезли в больницу в тяжелом состоянии.