Шотландский тренер рассказал об уважительном отношении к национальной сборной России

Он считает, что российские футболисты сделали многое для развития вида спорта.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Стив Кларк во время пресс-конференции поделился мыслями в преддверии матча сборной Шотландии и России, который состоится в рамках Евро-2020 уже завтра. Эксперт заявил, что рассчитывает на победу своих подопечных, но понимает, что им придется непросто. Кларк назвал российскую команду одной из крупнейших футбольных держав.

«С таким соперником всегда непросто»,

— цитирует Кларка Sport24.

Напоминаем, что турнирную таблицу отборочной группы I возглавляет Бельгия, второе место занимает Россия. Шотландия отстает на шесть очков.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» платит самые большие премиальные в РПЛ. Игрокам питерской команды за победу получат по девять тысяч евро (почти 700 тысяч рублей). Вознаградят футболистов не только за участие в победном матче, но и за попадание в заявку на таковой.