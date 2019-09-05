«Зенит» платит самые большие премиальные в РПЛ

&#171;Зенит&#187; платит самые большие премиальные в РПЛ
"Зенит" оказался наиболее щедрым на премии игрокам. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Российской ПремьерЛиге футболистов будут поощрять не за отдельные матчи, а за выполнение задач на сезон в целомЗенит» лидирует по премиальным выплатам.

Игрокам питерской команды за победу получат по девять тысяч евро (почти 700 тысяч рублей). Вознаградят футболистов не только за участие в победном матче, но и за попадание в заявку на таковой. Однако в этом случае премия будет в два раза меньшелишь 4,5 тысячи евро (около 350 тысяч рублей). А вот победу в стратегически важных матчах (например, со «Спартаком«) отметят премиальными в двойном размере.

В отличие от «Зенита«, «Спартак«, в качестве мотивации, заплатит игрокам лишь по итогам попадания в тройку, хотя не менее щедро.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о выставке картин футболистов «Зенита», открывшейся в Эрмитаже. Она продлится до 8 сентября.

"Зенит" новости рпл футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пассажир самолета EasyJet взял на себя управление воздушным судном
Зараженные персики приехали в Петербург из Боснии и Герцеговины
На Парнасе водитель Fiat сбил на зебре девушку
Беглов пообещал семь новых станций метро за 5 лет
Съемки “Новых приключений” ограничат парковку у Эрмитажа
В школах Ленобласти введут столовый этикет
На проспекте Просвещения трамваи попали в ДТП
Стало известно, где в Петербурге платят больше всего за неполный рабочий день