«Зенит» платит самые большие премиальные в РПЛ

В Российской Премьер—Лиге футболистов будут поощрять не за отдельные матчи, а за выполнение задач на сезон в целом.»Зенит» лидирует по премиальным выплатам.

Игрокам питерской команды за победу получат по девять тысяч евро (почти 700 тысяч рублей). Вознаградят футболистов не только за участие в победном матче, но и за попадание в заявку на таковой. Однако в этом случае премия будет в два раза меньше — лишь 4,5 тысячи евро (около 350 тысяч рублей). А вот победу в стратегически важных матчах (например, со «Спартаком«) отметят премиальными в двойном размере.

В отличие от «Зенита«, «Спартак«, в качестве мотивации, заплатит игрокам лишь по итогам попадания в тройку, хотя не менее щедро.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о выставке картин футболистов «Зенита», открывшейся в Эрмитаже. Она продлится до 8 сентября.