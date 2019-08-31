В Эрмитаже открылась выставка картин футболистов «Зенита»

В Эрмитаже открылась выставка картин футболистов &#171;Зенита&#187;
Игроки "Зенита" нарисовали картины в Эрмитаже. Фото: vk.com/hermitage_museum

В Петербурге открылась выставка «Синий, белый и голубой: Зенит в Эрмитаже». Работы футболистов представлены в общественном форуме Главного штаба.

Футболисты представили свои вариации на тему «Черного квадрата» Малевича. В качестве основных цветов были выбраны фирменные синий, белый и голубой. Работы создавались прямо в залах музея, рассказали в Эрмитаже.

Участие в акции с Эрмитажом приняли игроки «Зенита» Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и главный тренер клуба Сергей Семак.

Выставка продлится до 8 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Эрмитаж привезет в Россию выставку Венецианского биеналле. Оформление национального павильона в Венеции Эрмитаж занимался совместно с театром Товстоногова.

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В Эрмитаже открылась выставка картин футболистов «Зенита»
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