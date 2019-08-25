Эрмитаж привезёт в Россию выставку Венецианского биеннале

По сообщению генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, по завершению биеннале во Франции, выставка отправится в Россию и далее. В Планах,как минимум, Петербург, Москва и Астана.

Интересно, что, поскольку, именно российские искусствоведы и музеологи занимались оформлением выставки в текущем году, то в Россию она приедет в расширенном виде по отношению к тому, что можно было наблюдать в венеции.

«Было очень мало времени, и все было сложно, и далеко не все то, что придумал Александр Николаевич и что могли сделать ребята, осуществилось. У всех есть идеи, что еще будет», — отметил Пиотровский.

Напомним, Эрмитаж занимался оформлением павильона России на биенналле в Венеции совместно с театром Товстоногова. «Гвоздь» программы — инсталляция «Фламандская школа» художника и Александра Шишкина-Хокусая, и также инсталляция Александра Сокурова, посвященная картине «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Они включают в себя комбинированные виде изобразительных искусств — кино, анимацию, живопись, скульптуру.

Венецианская биеннале будет проходить до 24 ноября 2019-года. Тема сегодняшнего года — размышление о переломных временах, когда рушатся кануны, судьбы и мировоззрения «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен».

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала о переносе стыковки корабля «Союз» и Международной космической станции.