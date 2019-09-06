В клинике на Декабристов нашли просроченные лекарства

Материалы проверки отправили в Росздравнадзор по СПБ и ЛО. Фото: pixabay.com

Материалы проверки отправили в Росздравнадзор по СПБ и ЛО. Фото: pixabay.com

Главный врач имеет стаж менее 5 лет, а что делают с медицинскими отходами — неясно.

Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора недовольны визитом в клинику в Адмиралтейском районе Петербурга. “Многопрофильная клиника здоровья семьи” допустила несколько серьезных нарушений закона.

Проверяющие нашли в кабинетах просроченные лекарства, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 6 сентября. В клинике нет помещения, где хранят медотходы, и не хранят бумаги, которые подтверждают, что эти отходы дезинфицируют и вывозят. Кроме этого главный врач имеет стаж работы меньше 5 лет.

От гендиректора потребовали исправить все нарушения. Сейчас материалы проверки отправили в Росздравнадзор по СПБ и ЛО, где решат вопрос о привлечении организации к ответственности.

Ранее GazetaSPb сообщила, что центр МЧС Никифорова начнет бесплатно лечить петербуржцев.