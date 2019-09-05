Центр МЧС Никифорова начнет бесплатно лечить петербуржцев

Центр МЧС Никифорова начнет бесплатно лечить петербуржцев
Центр расположен на Оптиков. Фото: Google.Maps

Соглашение между городом и центром поможет разгрузить медучреждения Приморского района.

Центр экстренной и радиационной медицины МЧС начнет бесплатно помогать жителям Приморского района Петербурга. Беглов и директор центра Никифорова Сергей Алексанин подписали договор о сотрудничестве еще 28 августа.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина заявила, что соглашение между городом и клиникой — шаг к более доступной высокотехнологичной медпомощи, сообщили в Смольном 5 сентября.

В Приморском районе Петербурга сейчас нет большого многопрофильного стационара, хотя это самый крупный по населению район — там живет 564 тысячи человек. Центр Никифорова на Оптиков рассчитан на 550 коек и до сих пор принимал в год около 15 тысяч пациентов, но только 1,6 тысяч жили в Петербурге.

Митянина подчеркнула, что центр занимается острой патологией, проблемами кровообращения в мозге, коронарным синдромом. Алексанин заметил, что центр предложит петербуржцам ожоговый центр и включается в программу лечения онкологии.

Ранее GazetaSPb сообщила, что офис врача общей практики открыли в Колпино.

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