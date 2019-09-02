Офис врача общей практики открыли в Колпино

Офис врача общей практики открыли в Колпино
Застройщик “СПБ Реновация” отдал помещения площадью свыше 200 м2 для медицинских целей населения. Фото: gov.spb.ru

Кабинеты не заменяют поликлиник, но предлагают петербуржцам услуги вакцинации и диспансеризации.

Офис врача общей практики открыли в Колпино. Предполагается, что к отделению прикрепят до 8 тысяч человек.

Застройщик “СПБ Реновация” отдал помещения площадью свыше 200 м2 для медицинских целей населения, сообщили в Смольном 2 сентября. Прежде всего, врачебные кабинеты рассчитаны на жителей ЖК “Новое Колпино” и ближайших домов.

На открытие приехали глава Колпинского района Петербурга Анатолий Повелий. Анна Митянина накануне открывала похожий кабинет во Фрунзенском районе Петербурга, о чем GazetaSPb ранее сообщила. Кабинеты размещают в жилых комплексах, и хотя не заменяют отдельные поликлиники, но предлагают петербуржцам услуги вакцинации и диспансеризации.

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