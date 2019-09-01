Митянина открыла врачебный кабинет в ЖК “София”

Поликлиника №56 не справляется с растущим числом жителей Фрунзенского района Петербурга.
Анна Митянина открыла офис общей врачебной практики в ЖК “София”. Вице-губернатор Санкт-Петербурга уверена, что точка поможет разгрузить поликлинику №56.
ЖК заселили в 2017 году, сообщает Смольный 1 сентября. Поликлиника уже не справляется с растущим числом жителей Фрунзенского района Петербурга, так что кабинет врача открыли как поликлиническое отделение на первом этаже коммерческого жилья. Митянина отметила, что подобные офисы начнут работу с первого дня осени — скоро их станет больше.
Жители Фрунзенского района Петербурга смогут сделать в офисе прививки перед началом октябрьского сезона простуд, пройти диспансеризацию. Это две главные задачи новых кабинетов, заявила Митянина — но они не исключат строительство поликлиник.
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