Митянина открыла врачебный кабинет в ЖК “София”

В офисе можно сделать прививки и пройти диспансеризацию. Фото: gov.spb.ru

В офисе можно сделать прививки и пройти диспансеризацию. Фото: gov.spb.ru

Поликлиника №56 не справляется с растущим числом жителей Фрунзенского района Петербурга.

Анна Митянина открыла офис общей врачебной практики в ЖК “София”. Вице-губернатор Санкт-Петербурга уверена, что точка поможет разгрузить поликлинику №56.

ЖК заселили в 2017 году, сообщает Смольный 1 сентября. Поликлиника уже не справляется с растущим числом жителей Фрунзенского района Петербурга, так что кабинет врача открыли как поликлиническое отделение на первом этаже коммерческого жилья. Митянина отметила, что подобные офисы начнут работу с первого дня осени — скоро их станет больше.

Жители Фрунзенского района Петербурга смогут сделать в офисе прививки перед началом октябрьского сезона простуд, пройти диспансеризацию. Это две главные задачи новых кабинетов, заявила Митянина — но они не исключат строительство поликлиник.

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