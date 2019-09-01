Дрозденко открыл новую школу в самом дальнем поселке Ленобласти

Линейку, в отличие от всей страны, провели именно 1 сентября. Фото: lenobl.ru

Линейку, в отличие от всей страны, провели именно 1 сентября. Фото: lenobl.ru

Школа №7 станет самой современной на востоке Ленобласти и примет 350 школьников.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко открыл новую школу в поселке Вознесенье. Школа №7 станет самой современной школой на востоке Ленобласти и примет 350 школьников. Сегодня она приняла 20 первоклассников.

Школа получила библиотечный центр, кабинеты химии, информатики, технологии, краеведческий музей, сообщили GazetaSPb в администрации Ленобласти 1 сентября. На строительство направили 438 млн рублей.

Дрозденко провел для новых школьников урок о любви к родному краю. Он отметил, что хотя по всей стране линейки пройдут 2 сентября, новая школа для Вознесенья является большим праздником. В 2019 году откроют еще 9 школ после реновации. Вознесенье в Подпорожском районе Ленобласти отстоит от Петербурга на 360 км.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Беглов поздравил первокурсников СПБГУ с началом учебного года.