Беглов поздравил первокурсников СПбГУ с началом учебного года

Сегодня, 30 августа, перед первокурсниками Санкт-Петербургского государственного университета выступил врио губернатора Александр Беглов.

Беглов выразил поздравления в рамках традиционного праздника вуза, посвященного началу учебного года. Он пожелал студентам учиться так, чтобы на них равнялись будущие поколения.

Врио губернатора также отметил, что в жизни первокурсников открылась новая страница, которая началась с обучения в первом вузе страны. Кроме того он рассказал, что студенческие годы пролетят быстро.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Беглов открыл Общероссийское собрание для родителей. В ходе разговора врио губернатора рассказал, как его воспитывали в детстве. Собрание проводится в Северной столице уже в четвертый раз.