Беглов рассказал, как его воспитывали в детстве

Врио губернатора Петербурга открыл Общероссийское собрание родителей.

Александр Беглов рассказал собравшимся со всей России родителям, как его воспитывали в детстве. Врио губернатора Санкт-Петербурга открыл в пятницу 30 августа Общероссийское родительское собрание, которые проходит уже в четвертый раз.

Беглов стал восьмым и самым младшим ребенком в своей семье и, по его словам, всегда оглядывался на ремень отца, который висел на стуле. При этом маленького Александра Дмитриевича воспитывали и беседами. Врио рассказал, что однажды спросил отца, будет ли тот его любить что бы ни случилось. Тот ответил, что будет — но вот уважение придется заслужить делами.

На собрание приехала министр просвещения Ольга Васильева. Эксперты и чиновники ответят на вопросы, которые подготовили родители со всех концов страны — их набралось свыше 1,5 тысяч. Ответы на них дадут через прямое включение.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Беглов рассказал в соцсети о своих родных, которые прошли в детстве.