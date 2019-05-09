Беглов рассказал в соцсети о родных, прошедших войну

Портреты родных Беглов понесет в составе
Портреты родных Беглов понесет в составе "Бессмертного полка". Фото: https://vk.com/a_beglov

В семье врио воевали все мужчины, но 22 человека с фронта не вернулись.

Александр Беглов 9 мая рассказал на своей странице в соцсети “Вконтакте” о родных, которые прошли Великую Отечественную войну.

Врио губернатора Петербурга рассказал, что в его семье воевали все мужчины — и 22 человека с войны так и не вернулись. С фронта возвратились отец Беглова и двоюродный брат.

В семье войну почти не обсуждали — матери Беглова тяжело было о ней вспоминать. Его мать получила известие о смерти своего мужа в 41-ом, но не поверила — тогда многие “похоронки” приходили по ошибке. В 44-ом пришло еще одно извещение, но и тогда она продолжала верить, что ее муж вернется — и он вернулся в конце 1945-го.

В семье было восемь детей — Александр Беглов стал самым младшим. Врио губернатора рассказал, что понесет портреты дяди — он погиб, когда ему было 23 года в 45-ом — и отца в составе Бессмертного полка.

Беглов опубликовал и портреты своих родных. Фото: https://vk.com/a_beglov

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов поздравил петербуржцев с днем Победы.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
9 мая беглов бессмертный полк великая отечественная война день победы
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