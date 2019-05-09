Беглов поздравил жителей Петербурга с днем Победы

Врио губернатора подчеркнул, что власти продолжат защищать права ветеранов и тружеников.

Александр Беглов, действующий губернатор Петербурга, поздравил горожан с 9 мая — днем Победы.

Беглов заявил, что в эту дату петербуржцы вспоминают подвиг бойцов и защитников Отечества, благодарят их за отвагу, отдают дань уважения бившимся на фронтах и трудившимся в тылу. По словам врио, защитники Ленинграда отстояли независимость своей Родины, дали родным мирное небо и стали символом несгибаемой воли.

По словам врио, петербуржцы помнят своих героев всегда, а власти Петербурга сделают все, чтобы защитить права ветеранов, блокадников, детей войны и тех, кто пострадал от лагерей.

Свое поздравление Беглов завершил пожеланиями мира, благополучия и здоровья.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге зажгли Ростральные колонны.