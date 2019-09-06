С Жилкомсервиса в Кировском районе взыскали почти 4 млн

Судебные приставы выставили должнику исполнительный сбор на сумму почти в 1 млн. Фото: pixabay.com

Судебные приставы выставили должнику исполнительный сбор на сумму почти в 1 млн. Фото: pixabay.com

Должник имеет неоплаченные штрафы от Госжилинспекции на 850 тысяч.

С Жилкомсервиса в Кировском районе Петербурга взыскали долги в несколько миллионов рублей. Судебные приставы выставили должнику исполнительный сбор на сумму почти в 1 млн.

ЖКС№2 Кировского района задолжал 3,7 млн рублей, и из них 2,7 млн — юридическим лицам, сообщили GazetaSPb в УФССП 6 сентября. Как правило, такие долги появляются, если ЖКС не платит за услуги по договору или берет деньги под проценты. Должник имеет неоплаченные штрафы от Госжилинспекции на 850 тысяч.

Приставы Петербурга заметили, что ЖКС №2 заключил договор с ГУП ВЦКП “Жилищное хозяйство”: центр может от имени жилкомсервиса принимать платежи и отправлять их ресурсным компаниям. Приставы вычли из средств, которые причитались именно ЖКС№2, сумму долга и назначили исполнительный сбор в 900 тысяч — за затяжку выплат.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ТЭК взыскал с предприятий Петербурга полмиллиарда рублей.