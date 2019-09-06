Подростки устроили дебош на проспекте Ленина в Красном Селе

Как минимум четыре деревца сломаны пополам. Фото: скриншот VK

Как минимум четыре деревца сломаны пополам. Фото: скриншот VK

Молодые люди прыгали по автомобилям и сломали несколько молодых деревьев.

Жители Красного Села пожаловались на подростков, которые устроили ночной дебош на проспекте Ленина. Молодые люди прыгали по машинам и даже сломали несколько молодых деревьев.

Приключения “Героев дня и ночи” попали на записи камер видеонаблюдения, которые выложили в группе “Транспортный коллапс Красное Село” 6 сентября. На видео показывают трех подростков примерно 16-18 лет. Авторы записи в соцсети призывают владельцев машин и администрацию Красного села обратиться в полицию.

Запись сопроводили фотографиями с проспекта Ленина: подростки целенаправленно ломали молодые саженцы — как минимум четыре деревца сломаны пополам.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Росгвардия задержала трех молодых людей в центре Санкт-Петербурга после драки на Невском.