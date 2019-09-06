Трое задержаны после утренней драки на Невском

Трое задержаны после утренней драки на Невском
Росгвардия приехала на Невский в 6 утра. Фото: google.Maps

Петербуржец наставил на молодых людей стартовый пистолет, но те его отобрали и избили обидчика.

Росгвардия задержала трех молодых людей в центре Санкт-Петербурга. Мужчины избили 27-летнего петербуржца у дома 88 на Невском проспекте.

Патрульный наряд ВО узнал о драке в центре Петербурга утром около 6 часов утра в пятницу, сообщили GazetaSPb в УВО Санкт-Петербурга 6 сентября. На месте они нашли девушку, которая рассказала, что трое избили ее молодого человека и сбежали. Позже по приметам сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых на Лиговском проспекте.

Позже стало известно, что в ходе ссоры на Невском петербуржец наставил на задержанных стартовый пистолет, но молодые люди смогли его отобрать. Сейчас пострадавшего отвезли в больницу, а его оружие конфисковали.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на улице Декабристов петербуржцы пытались украсть двери подвала.

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