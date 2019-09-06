Петербуржцы пытались украсть двери подвала на Декабристов

Двое мужчин собирались сдать добычу в металлолом и уже погрузили двери в “Газель”, когда их заметили.

Сотрудники Росгвардии Петербурга задержали двух мужчин, который попытались украсть двери подвала дома на улице Декабристов. Задержанные хотели сдать добычу в металлолом.

Наряд ВО на патруле узнал о том, что неизвестные пилят двери в Адмиралтейском районе Петербурга вечером в четверг, сообщили GazetaSPb в УВО Санкт-Петербурга 6 сентября. Сотрудникам Росгвардии рассказали, что двое мужчин уже погрузили две двери в “Газель” и занимаются третьей.

Патрульные тут же прибыли к дому 13 и там задержали петербуржцев: одному из них 31 год, второму 34. На место происшествия вызвали собственника дома. Злоумышленников передали в отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга. Сумму ущерба сейчас считают.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге 10 этажей нового дома залили кипятком.