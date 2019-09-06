В Петербурге 10 этажей нового дома залило кипятком

К моменту приезда сотрудников управляющей компании кипяток залил несколько этажей. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

К моменту приезда сотрудников управляющей компании кипяток залил несколько этажей. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В многоквартирном доме по адресу Кондратьевский переулок 68/4 прорвало трубу в квартире на 22 этаже. Кипяток затопил 10 этажей.

Видео происшествия появилось сегодня, 6 сентября в социальной сети «Вконтакте», в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Дом, в котором произошла авария, является частью ЖК «Полюстрово парк». Объект сдали в эксплуатацию совсем недавно, многие жильцы только что переехали в квартиры с новым ремонтом.

В то время как кипяток заливал парадную и шахту лифта, управляющая компания не реагировала на звонки жильцов. Только около часа спустя сотрудники конторы открыли дверь в квартиру и остановили воду.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о коммунальной аварии в Московском районе. Труба возле дома 44 по Новоизмайловскому проспекту не выдержала испытания на прочность.