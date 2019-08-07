Труба на Новоизмайловском не выдержала испытания на прочность

Труба на Новоизмайловском не выдержала испытания на прочность
Коммунальная авария произошла днем 7 августа возле дома 44 корп. 4 по Новоизмайловскому проспекту. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Московском районе Петербурга прорвало трубу. Газон под окнами жилого дома моментально превратился в пруд.

Коммунальная авария произошла днем 7 августа возле дома 44 корп. 4 по Новоизмайловскому проспекту. На место прибыли сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербург» и обеспечили безопасность жителей. Специалисты смогли справиться с вытеканием, скоро будет производиться ремонт. Известно, что температура воды составляет 36 градусов.

Сегодня в Московском районе АО «Теплосеть Санкт-Петербург» проводит повторные испытания тепловых магистралей на плотность и прочность. Они проводятся после устранения технологических нарушений и проведенных ремонтных работ для дополнительной проверки трубопроводов и оборудования, установленного на тепловых сетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у «Приморской» прорвало трубу с кипятком. В таких случаях ни в коем случае нельзя подходить к воде – можно получить ожоги или провалиться в образовавшуюся яму.

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