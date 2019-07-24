У «Приморской» прорвало трубу с кипятком

Вода хлещет во все стороны, и кто-то мог пострадать.

Все случилось сегодня днем, 24 июля. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что «фонтан» бьет из-под земли у станции метро «Приморская». Судя по всему, причиной стали испытания сетей, которые проходили вчера и продолжаются в эту среду на Васильевском острове. У трубы был дефект, который дал о себе знать.

Выехали ли на место сотрудники АО «Теплосеть» – непонятно. Петербуржцы уже не удивляются подобным происшествия, так как только за вчерашний день прорвало трубы как минимум пять раз.

В таких случаях ни в коем случае нельзя подходить к воде – можно получить ожоги или провалиться в образовавшуюся яму.

Видео: vk.com/spb_today/Ярослава Гущик

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что трубу с горячей водой прорвало на Пражской улице Санкт-Петербурга. Во Фрунзенском районе Петербурга не ведутся гидравлические испытания.