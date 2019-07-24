Трубу с горячей водой прорвало на Пражской улице Петербурга

Трубу с горячей водой прорвало на Пражской улице Петербурга
На месте уже работают сотрудники аварийной службы. Фото: https://vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга не ведутся гидравлические испытания.

На Пражской улице Санкт-Петербурга прорвало трубу с горячей водой. От воды на асфальте идет пар, на месте уже работают сотрудники аварийной службы.

Вода накрыла проезжую часть, жители дома, у которого произошел прорыв не могут пройти в подъезды, сообщают очевидцы в социальных сетях 24 июля в среду утром. Стоит отметить, что на Пражской улице дом 7/2, где произошла авария, сейчас не ведутся профилактические работы. Горячую воду жителям дома, судя по данным на сайте “Теплосети Санкт-Петербурга” отключали с 17 июня по 1 июля.

На сайте “Теплосети Санкт-Петербурга”, ГУП “ТЭК”или “Водоканала” нет информации о внештатных ситуациях. Более того, во Фрунзенском районе даже не проводят гидравлических испытаний, на которые можно было бы списать аварию.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Теплосеть” устранила три прорыва труб на Васильевском острове за один день.

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