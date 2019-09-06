В США от электронной сигареты скончался третий человек

На территории Штатов зафиксирована уже третья смерть в результате заболеваний легких. Фото: pixabay

На территории Штатов зафиксирована уже третья смерть в результате заболеваний легких. Фото: pixabay

В штате Индиана зафиксирован третий случай смерти от заболевания, вызванного курением вейпа.

На территории Штатов зафиксирована уже третья смерть в результате заболеваний легких, все трое курили электронные сигареты. Согласно данным телеканала CNN, сейчас в стране устанавливаются обстоятельства возникновения заболеваний легких у 450 человек в 33 штатах. На прошлой неделе людей с подобными заболеваниями насчитывалось 215 человек в 25 штатах.

После второго случая летального исхода от неизвестной болезни, связанной с курением электронных сигарет, в одном из штатов США запретили их продажу. Первая подобная смерть от вейпов случилась в штате Иллинойс.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в США запретили электронные сигареты. Первым американским штатом, в котором запретили к продаже электронные сигареты, стал Мичиган.