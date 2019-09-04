В США запретили электронные сигареты

В США запретили электронные сигареты
Согласно исследованиям медиков, электронные сигареты вредны не менее обычных. Фото: https://pixabay.com/

Первым американским штатом, в котором запретили к продаже электронные сигареты, стал Мичиган.

Решение губернатора Мичигана, Гретхен Уитмер, обосновано участившимися случаями респираторных заболеваний среди людей, использующих вейпы. Однако запрет коснулся только электронных сигарет с ароматизированными добавками, фруктовыми или мятными ароматами.

Как сообщила Гретхен Уитмер изданию The Washington Post, приоритетным для государства является защита здоровья детей. Табачные компании, по мнению губернатора, намеренно используют привлекательные ароматы, провоцируя развитие пагубной привычки. Электронные сигареты со вкусом табака по-прежнему останутся в продаже.

Запрет на продажу вейпов будет действовать полгода, впоследствии власти планируют продлить его на аналогичный срок.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что правительство РФ одобрило распространение антитабачного закона на кальяны и электронные сигареты.

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